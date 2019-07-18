В Петропавловске ищут желающего восстановить готический особняк

Уникальный памятник архитектуры нуждается в реставрации.

Несколько десятилетий пребывает в бесхозном состоянии и разрушается уникальный дом Василия Дмитриева в районе Подгоры в Петропавловске, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Особенность особняка состоит в архитектурном оформлении. По всему Казахстану нет ни одного здания, построенного в готическом стиле. Из-за дороговизны восстановительных работ, долгов и отсутствия реального собственника город чуть было не лишился своей изюминки.

Ситуацию прокомментировал руководитель центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области Ракат Мамбеталинов.

- Собственник здания скончался. Оно заложено в банке, наследники не вступили в права, счет находится в аресте. Судебные прения идут между банком и акиматом города. Банк готовит исковые заявления о признании дома бесхозным. В ближайшее время рассмотрят вопрос по передаче здания на баланс города, а затем другому собственнику.

По его словам Мамбеталинова, восстановить здание все еще возможно. Только для этого потребуются не реставрационные, а восстановительные работы. Найти нового собственника для такого объекта будет не просто. На здании висит большой долг, помимо этого, нужна огромная сумма для восстановления.

— В центр поступали предложения и вовсе исключить полуразрушенный готический замок из списка памятников архитектуры города. Для нас это было бы проще. Но мы хотим сохранить это уникальное для Казахстана здание. Возможно, что так же, как с местным Колизеем, что на Брусиловского, 20, вопрос с которым не решался долгие годы, найдутся люди, которые восстановят и это здание. Из местного бюджета средства на восстановительные работы зданий-памятников не выделяют, только на госучреждения, — сообщил он.

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