Аккаунт юной казахстанской звезды в Instagram хотели удалить навсегда

Instagram требует, чтобы возраст создателя аккаунта был не менее 13 лет

Жесткие правила Instagram не щадят никого. Даже самых талантливых людей с чистыми помыслами. По "горячую руку" едва не попала юная казахстанская певица Данэлия Тулешова - ее аккаунт мог исчезнуть из популярной соцсети навсегда, передает Zakon.kz.

Данэлия Тулешова, пропавшая с радаров Instagram-подписчиков, объяснила свое внезапное исчезновение в новой видео-публикации.

- Все заметили, что я пропала из Instagram на целый месяц. Причиной этого всего стала блокировка моего аккаунта из-за того, что я не достигла возраста 13 лет. Вообще мой аккаунт хотели удалить, так как после блокировки через 14 дней аккаунт удаляют. Но вместе мы- сила, я благодарю каждого из вас, кто помогал мне решить эту проблему, - поделилась Данэлия.

Вернуться в Instagram она смогла в день своего 13-летия.

К слову, Данэлия уже выложила красивую импровизацию в собственном исполнении.

Instagram требует, чтобы возраст создателя аккаунта был не менее 13 лет (в некоторых юрисдикциях возрастной ценз может быть выше).

- Если ваш ребенок младше 13 лет, но уже создал аккаунт на Instagram, вы можете показать ему, как удалить аккаунт. Если вы хотите пожаловаться на аккаунт, который принадлежит человеку младше 13 лет, или вы считаете, что кто-то выдает себя за вашего ребенка, которому нет 13 лет, заполните эту форму. Чтобы удалить аккаунт ребенка, нам необходимо подтвердить, что ему еще нет 13 лет, - гласят правила соцсети.

Альберт Ахметов

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