Такси за 33 тысячи: водителя нашли, деньги забрали

Иностранец решил пожертвовать их в организацию WaterAid UK, занимающуюся проблемами нехватки питьевой воды.

История с таксистом, привезшим иностранца из аэропорта до города за 33 тысячи тенге, получила свое продолжение, передает Zakon.kz.

Около недели назад стал известен случай, когда недобросовестный таксист подвез иностранца за 33 тысячи тенге в Алматы. Водителя разыскивали всеми возможными способами.

18 июля Шакир Исламбакиев написал в Facebook о том, что таксиста нашли.

- Деньги вернули. Иностранец решил пожертвовать их в организацию WaterAid UK, занимающуюся проблемами нехватки питьевой воды. Благодарю всех за молниеносную реакцию: журналистов, акимат, Visit Almaty, пресс-службу аэропорта, полицию. В тот же день в аэропорту провели выездное совещание по вопросам данной проблемы. Ведь этот турист не единственный, кто попадается на нечистоплотных таксистов. Было решено и обещано, что в аэропорту появятся информационные табло на видных местах со средними расценками на услуги такси, по примеру аэропорта Минска. И еще хочется сказать отдельное всем тем комментаторам-защитникам таксиста и тем, кто писал мне, что я должен быть на стороне "своих", а не "лоховатых иностранцев". А вам вот самим не противно, а? Как можно поддерживать людей, которые занимаются обманом, вымогательством и мошенничеством? Я никогда не буду на этой стороне, спасибо. Нужно прививать нетерпимость к этой вот нездоровой штуке, и не только в таких вот ситуациях. А вообще ко всему тому, во основе чего обман, несправедливость и безразличие, - написал он.

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