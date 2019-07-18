Процедуру переоборудования авто с бензина на газ предложили передать в ЦОНы

На сегодня эта процедура сложная и имеются множественные коррупционные риски.

Процедуру переоборудования авто с бензина на газ предложено передать в Центры обслуживания населения. Об этом на брифинге сообщил представитель Центра прикладных исследований "Талап" Серик Беркамалов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вся процедура переоборудования авто с бензина на газ не открытая, она достаточно сложная. Шесть ступеней нужно пройти для того, чтобы оформить регистрацию переоборудования. Именно поэтому предложено передать эту процедуру. Для этого нужно эти услуги внести в реестр госуслуг и передать в ЦОНы. Думаю, это такое рациональное предложение, - сказал Беркамалов.

На сегодня этот процесс, по его словам, находится в ведении управления административной полиции с необходимостью пройти множество инстанций.

- На сегодня этот бизнес-процесс выглядит так. На первом этапе заявитель пишет заявление на имя начальника адмполиции. Дальше начальник отписывает соответственно начальнику отдела, который рассматривает по существу. Дальше он отписывает инспектору, который осуществляет осмотр транспортного средства. Составляет акт осмотра, после которого ставит штамп и подпись с указанием даты. Далее заявитель сдает акт осмотра в окно № 7 и получает в последствии свидетельство. Далее идет в СпецЦОН для регистрации переоборудования транспортного средства. То есть очень такая длительная процедура. При этом есть непосредственный контакт заявителя с должностными лицами. Нужно эти барьеры устранять и сделать этот процесс открытым, - объяснил Серик Беркамалов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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