За 30 минут задержали трех угонщиков полицейские Карагандинской области

Как выяснилось, машину они угнали, чтобы добраться из села до Караганды.

Полицейские Карагандинской области задержали группу угонщиков в течение 30 минут после поступления заявления от потерпевшего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, на телефон дежурной части Управления полиции Бухар-жырауского района поступило сообщение об угоне автомобиля Mercedes, принадлежащему жителю села Уштау. Незамедлительно был ориентирован весь личный состав Управления полиции, проверялись все въезды и выезды дорог Бухар-жырауского района.

- Спустя полчаса после поступления сообщения участковым инспектором полиции Ерланом Жанашевым совместно с двумя инспекторами патрульной полиции Жарас Акылбековым и Бахтияр Искаковым около села Сары-тобе были задержаны подозреваемые на угнанной автомашине. Ими оказались трое жителей Карагандинской области. Они признались, что угнали автомашину, чтобы доехать до Караганды, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что по данному факту в Управлении полиции Бухар-жырауского района начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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