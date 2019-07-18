Жители поселка под Алматы в жару остались без воды

В этом районе магистральная труба проложена в далеком 1970 году.

Жители одного из миркорайонов Алматы каждое лето остаются без воды. Дают ее всего на несколько часов, в остальное время люди спасаются как могут. При этом, водопровод, который они проложили самостоятельно, приходится обслуживать за свой счет – город отказывается принимать его на баланс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Алима Тахаева, также как и все остальные жители коттеджного городка в микрорайоне Карагайлы за прокладку водопровода заплатила 450 тысяч тенге. Поначалу все было нормально, но последние 4 года, каждую весну и лето, женщина вынуждена набирать воду в бутылки.

Алима Тахаева - жительница микрорайона Карагайлы:

- Вот, воды у нас практически нет. Такими бутылками мы набираем воду. Вот так у меня дети умываются.

Так умываются дети еще в 70 домах. Вода появляется лишь ночью и всего на несколько часов. Жители микрорайона говорят, что в горводоканале, который за 4 года так и не принял водопровод на свой баланс, отказываются им помогать.

Кайрат Серимбетов – житель микрорайона Карагайлы:

- Они отписались, что наши трубы не соответствуют по диаметру. Но к нам ни один сотрудник водоканала не пришел, ни одну сверку не делал здесь. И как они смогли определить, что трубы не соответствуют?.

А еще в этом районе магистральная труба проложена в далеком 1970 году. С тех пор систему не меняли, и ее износ составляет 85%. Эту часть города водой снабжает фильтровальная станция, построенная в 2002 году. Ее мощности на всех уже давно не хватает, поэтому и появились перебои с подачей. Новую станцию пока только планируют построить.

Жандос Такибаев - главный специалист отдела коммунального хозяйства Наурызбайского района города:

- Разработаны 9 проектов по водоснабжению. Два из них - это 2 головных водозаборных сооружения на реке Каргалы и Аксай. Там будут строиться новые водозаборные сооружения, подъездная дорога будет к ним строиться, будут строиться станции фильтрации, хлорации, обеззараживания воды, накопители.

К строительству новых водозаборных сооружений и обновлению больше 100 км водопроводных сетей приступят в течение месяца. Но из-за большого объема работ людям придется терпеть перебои с водой в течение 2-3 лет. После этого по обещаниям чиновников в каждом доме микрорайона Карагайлы будет чистая и свежая питьевая вода.

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