"Кайрат" не без труда прошел боснийский клуб в Лиге Европе

Ответная игра завершилась со счетом 2:1

В Алматы состоялся ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы УЕФА между местным "Кайратом" и боснийским клубом "Широки бриег", передает Zakon.kz.

В первом матче, состоявшемся в Боснии и Герцеговине, выиграл алматинский клуб со счетом 2:1.

Ответная игра в Алматы началась так, как будто играть обе команды играют друг с другом впервые, словно и не было первой встречи. Матч прошел на не высоких скоростях.

В самом начале игры боснийцы намерено отдали инициативу хозяевам, но они не сумели воспользоваться предоставленным шансом и забить быстрый гол.

На 11-й минуте "Кайрат" мог забить, но не случилось.

Постепенно боснийцы прибрали инициативу- на 30-й минуте алматинцы чуть не пропустили, на 32-й минуте был не менее опасный угловой, но выручил вратарь Стас Покатилов. К концу тайма ситуация выровнялась, "Кайрат" стал чаще владеть инициативой, но соорудить гол до конца первой половины встречи так и не получилось ни у той, ни у другой команды.

После 57 минуты "Кайраи" создавал раз за разом опасные моменты, но мяч упорно не шел в ворота боснийцев.

Во втором тайме кайратовцы раз за разом создавали давления на ворота боснийцев, в целом контролировали игру.

На 69 минуте боснийцы совершили опасный рейд к воротам "Кайрата", но безуспешно.

На 78-й минуте "Кайрат" сумел забить- получив передачу слева, игрок алматинцев затолкал мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.

82 минута запомнилась опасным штрафным и угловым у ворот алматинцев, но счет на табло не поменялся.

На 87 минуте игрок боснийцев не сумел принять мяч- отчасти ему помешал кайратовец, находившийся рядом. Как бы там ни было, босниец упал на газон. Судья назначил пенальти.

Его успешно реализовал Богалич. Это разозлило "Кайрат". В ответной атаке "Кайрат" восстановил равновесие- забил Оразов. Практически сразу забивает Куат.

"Кайрат" победил дома и по сумме двух игр прошел дальше.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Кайрат" встретится с победителем пары "Лячи" (Aлбания)/"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль). Первая игра состоится через неделю либо в Албании, либо в Израиле, ответная игра 1 августа в Алматы.

По сумме двух матчей - 4:2

Лига Европы УЕФА-2019/20. Первый квалификационный раунд

Кайрат (Казахстан) – Широки бриег (Босния и Герцеговина) 2:1

Голы: Богалич 89 (0:1), Оразов 90+2 (1:1), Куат 90+3 (2:1)

18 июля. Алматы. Центральный стадион.

Альберт Ахметов

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