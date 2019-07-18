Казахстанские врачи хотят предложить ввести ГОСТы для фотосессий новорожденных

Введенные в России правила хотят применять и в Казахстане.

Младенцев будут фотографировать по ГОСТу. Правда, не у нас, а в соседней России. С нового года там заработают правила съемки детей до 28 дней. Их настолько много, что многие фотографы подумывают отказаться от работы с новорожденными. Инициативу коллег поддерживают и отечественные санитарные врачи. Они задумались над тем, чтобы внедрить подобные регламенты и у нас, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Мягкие пяточки и кулачки. Все так трогательно передает фотограф. Но не все просто в этой деликатной сфере работы с новорожденными и грудничками, считают эксперты. И не каждого мастера можно допускать к самым маленьким. Например, в России вводится свод правил для фотографов с 1 января нового года. Требований хоть отбавляй: обязательная медкнижка у фотографа, микроклимат в помещении, особый свет и даже знание основ первой помощи. Мира Крикунова, мама Артура, устроила сыну первую фотосъемку на 10 день его жизни. Она считает, что такие кадры очень важны. Но в то же время съемка младенца – подвиг для смелых.

Мира Крикунова:

- Я думаю, что прежде, чем идти на фотосессию "ньюборн", нужно идти к проверенному специалисту, посмотреть работу и студию, соответственно. У меня не получилось сфотографировать старших своих детей, но повезло Артуру. Это память, действительно память.

Индустрия фотосъемки новорожденных, или современным языком "ньюборн"-фотосессий в Казахстане существует около 5 лет. Наталья Опекан в ней уже 1,5 года. Через ее руки прошло полсотни новорожденных. Дважды мама сама, она фотографирует младенцев в первые 15 дней жизни. Чтобы получить удачный кадр, на ее взгляд, нужно любить детей и окружать их заботой. Но необходимо контролировать каждое движение, чтобы не навредить малышу.

Наталья Опекан:

- Когда они лежат в утробе матери в сложном положении, лишнее не то движение, даже в части педиатрии, если ты не знаешь, как и что расположено у малыша, очень легко навредить малышу, косточки легко вывихнуть и все прочее. Мы специально проходим обучение, то есть приезжают фотографы с многолетним опытом. Если съемка проходит в студии, у меня обязательно есть кварц.

Одежду для съемок самых маленьких Наталья стирает и обрабатывает паром. А наличие медицинской книжки – вообще требование по умолчанию. Однако, по словам фотомастера, если такие ГОСТы, как у соседей появятся и в нашей стране, это усложнит работу фотографов, а цены на съемки возрастут.

Наталья Опекан:

- Я бы больше поддержала, если бы нас государство больше обезопасило, нежели фотографов этими ГОСТами задавить или отобрать у кого-то хлеб.

А вот руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Садвакас Байгабулов считает, что такой свод правил нам тоже нужен. По его словам, в первые 30 дней жизни организм малыша сильно уязвим. В это время он получает самые важные прививки. А потому есть риски, и фотограф должен их осознавать.

Садвакас Байгабулов - руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг:

- Он должен владеть правилами гигиены и прохождения медосмотра. Он должен владеть определенными курсами владения техники и обращения с детьми. То, что сделали в России - это правильное решение, что приняли такие подзаконные акты. Мы поддержим идею, озвучим и будет подключать НПП "Атамекен", так как это затрагивает и бизнес, чтобы это не понималось так, что мы хотим регулировать эту сферу.

Конечно, прежде чем дать жизнь идее, ее необходимо детально обсудить с предпринимателями и общественностью. Возможно, намного безопаснее и проще запечатлеть чадо своими силами. Но если вы хотите профессиональные снимки, можете пока рассчитывать только на добросовестность самих мастеров. Некоторые из фотографов, кстати, опережая введение жестких правил, уже выполняют многие из них. Понимают ответственность. Ведь многие из них сами родители.

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