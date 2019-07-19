В Актобе женщина родила в торговом центре
Роды прошли успешно. Девочка родилась весом 3,4 кг и ростом 52 см.
Фото : Pixabay19 июля 2019, 06:35
Дочь Зауры появилась на свет в бутике торгово-развлекательного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
11 июля молодая женщина пришла туда с родственницами. Но сделать покупки не успела, так как начались схватки. Девочка, которую назвали Айлин, родилась до приезда скорой помощи. В этом маме помогали родственницы и работницы отдела.
Для работников это стало полной неожиданностью, но все сработали оперативно. Роды прошли успешно. Девочка родилась весом 3,4 кг и ростом 52 см.
– Я работала в тот день в соседнем отделе. Счастье не передать словами. Ревели всем отделом. Здоровья маме и малышке. Девочки из того отдела молодцы, не растерялись, - написала в комментариях одна из пользователей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4978302-b51f3d17c6ad0ab0a1dd3c6f450bddbf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...