В Актобе женщина родила в торговом центре

Роды прошли успешно. Девочка родилась весом 3,4 кг и ростом 52 см.

Дочь Зауры появилась на свет в бутике торгово-развлекательного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

11 июля молодая женщина пришла туда с родственницами. Но сделать покупки не успела, так как начались схватки. Девочка, которую назвали Айлин, родилась до приезда скорой помощи. В этом маме помогали родственницы и работницы отдела.

Для работников это стало полной неожиданностью, но все сработали оперативно. Роды прошли успешно. Девочка родилась весом 3,4 кг и ростом 52 см.

– Я работала в тот день в соседнем отделе. Счастье не передать словами. Ревели всем отделом. Здоровья маме и малышке. Девочки из того отдела молодцы, не растерялись, - написала в комментариях одна из пользователей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!