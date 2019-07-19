Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Актобе женщина родила в торговом центре

Роды прошли успешно. Девочка родилась весом 3,4 кг и ростом 52 см.

Фото : Pixabay19 июля 2019, 06:35

Дочь Зауры появилась на свет в бутике торгово-развлекательного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

11 июля молодая женщина пришла туда с родственницами. Но сделать покупки не успела, так как начались схватки. Девочка, которую назвали Айлин, родилась до приезда скорой помощи. В этом маме помогали родственницы и работницы отдела.

Для работников это стало полной неожиданностью, но все сработали оперативно. Роды прошли успешно. Девочка родилась весом 3,4 кг и ростом 52 см.

– Я работала в тот день в соседнем отделе. Счастье не передать словами. Ревели всем отделом. Здоровья маме и малышке. Девочки из того отдела молодцы, не растерялись, - написала в комментариях одна из пользователей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты