С кем сыграют казахстанские клубы во втором раунде Лиги Европы

По итогам первого квалификационного раунда нового еврокубкового сезона 3 казахстанские команды из 4 продолжают борьбу, все в Лиге Европы.

Казахстан продолжает участие в футбольные клубных европейских турниров. Правда, теперь только в Лиге Европы УЕФА, передает Zakon.kz.

По итогам первого квалификационного раунда нового еврокубкового сезона 3 казахстанские команды из 4 продолжают борьбу, все в Лиге Европы.

После того, как столичная "Астана" вылетела из Лиги чемпионов-2019/20 уже после первого квалификационного раунда, у нашей страны не осталось представителей в главном футбольном клубном турнире Европы. Правда, у "Астаны" еще есть шанс реабилитироваться, показав класс в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде второго по значимости турнира "Астана" сыграет с клубом из Андорры "Санта колома". Можно было бы сказать, что столичные футболисты уже могут думать о третьем раунде, поскольку Андорра в футбольном мире считается "карликовой державой", но опыт показывает, что раньше времени расслабляться и праздновать победу ни в коем случае нельзя.

Люксембург тоже считается "карликом", но клуб из этой страны "Женесс" выбил из Лиги Европы костанайский "Тобол", обладающий огромным бюджетом и высококлассными легионерами. Тренер Люксембургской команды Николя Гюйсман (Huysman) заявил после игры, что 'это большое достижение для его команды, поскольку некоторые футболисты его команды параллельно работают и не так много времени остается на футбол. К слову, "Женесс" прошел во второй квалификационный раунд благодаря голу, забитому в гостях – первый матч в Люксембурге завершился нулевой ничьей, в Костанае -1:1.

Алматинский "Кайрат" не без труда прошел боснийский клуб в Лиге Европе. В ответном матче в Алматы "Кайрат" не показал тотального прессинга с первых минут матча, никак не мог забить. Это длилось до момента, когда в ворота алматинцев судья назначил пенальти. Пропущенный мяч разозлил кайратовцев, и они за 3 минуты забили два гола в ворота боснийцев. По сумме двух матчей "Кайрат" выиграл 4:2, но это не значит, что игрокам две победы с минимальным счетом достались запросто.

- Футбол "Кайрата"- затратный, все должны действовать и мы хотим диктовать игру соперникам. Наша игра- на максимальных скоростях. Я с ребятами работаю 7 месяцев, для ребят это все (требования Шпилевского - авт.) новое, ребята есть не только молодые, но и возрастные, которых трудно переделать. Главное, что они открылись и работают, показывают характер. Я этому рад, - сказал после игры главный тренер "Кайрата".

Теперь алматинцам предстоит во втором квалификационном раунде сыграть с израильским клубом "Хапоэль Берр-Шева". Первая игра состоится 25 июля в Израиле, ответная игра 1 августа в Алматы.

Идет дальше шымкентский "Ордабасы". Южане после минимальной домашней победы в первом матче над грузинским "Торпедо Кутаиси" уверенно выиграли в гостях со счетом 2:0. Во втором квалификационном раунде соперник посерьезнее – чешский клуб "Млада Болеслав". Первая игра джля шымкентцев также 25 июля на выезде, ответная – дома, 1 августа.

И "Кайрат", и "Ордабасы" во втором квалификационном райнде являются несеянными командами, а это значит, что нашим клубам предстоит показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше. Это же касается и "сеянной" "Астаны", которой не стоит расслабляться с игре с клубом из Андорры.

Альберт Ахметов

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