В каких регионах Казахстана уже тестируется 5G

Казахстан был одним из первых, кто начал внедрение 4G и сегодня снова один из первых, кто внедряет 5G.

Пилотный проект по вводу 5G проводится в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области, Шымкенте, сообщил вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас ведется пилотный проект по 5G в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области, Шымкенте. Он покажет, что необходимо, какие ресурсы необходимы от провайдеров. По результатам будет введен 5G, - сообщил Оспанов.

Он напомнил, что Казахстан был одним из первых, кто начал внедрение 4G и сегодня снова один из первых, кто внедряет 5G.

- Чтобы запускать его тиражирование дальше, надо понимать, что необходимы еще и телефоны, которые поддерживают 5G. Я со своим телефоном буквально недавно был в Китае, но не смог подключиться к wi-fi 5G, потому что он не поддерживал. У меня iPhone 10, но не поддерживает, - объяснил вице-министр.

20 февраля на заседании правительства министр Даурен Абаев сообщил, что в 2019 году планируется организовать пилотный проект по тестированию технологий 5G в Казахстане.

- Этот проект позволит объединить крупнейшие центры обмена информации Европы и Азии, протянется по территории Казахстана, Китая, Грузии, Азербайджана, Турции и Германии. Сейчас с азербайджанской стороной прорабатывается вопрос по прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря, - отмечал министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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