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Инженер спас шесть медработников в Алматы

Героем можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.

Фото : Институт19 июля 2019, 14:00

Инженер отдела капитального строительства предприятия "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП ИЯФ) проявил героический поступок, когда спас шесть медработников, передает Zakon.kz.

- Клышбаев Сагым Бахытжанович, невзирая на смертельную опасность, спас жизни 6 работников станции скорой медицинской помощи при пожаре с площадью возгорания 150 м2, который произошел в ночь на 10 июля в микрорайоне Тау Самалы Наурызбайского района Алматы. 19 июля 2019 года он был отмечен благодарственным письмом начальника ДЧС Алматы, генерал-майора Аубакирова, денежной премией и почетной грамотой генерального директора, а также ценным подарком профсоюзного комитета Республиканского государственного предприятия "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП ИЯФ), - говорится в сообщении.


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