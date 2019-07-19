Инженер спас шесть медработников в Алматы

Героем можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.

Фото : Институт

Инженер отдела капитального строительства предприятия "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП ИЯФ) проявил героический поступок, когда спас шесть медработников, передает Zakon.kz. - Клышбаев Сагым Бахытжанович, невзирая на смертельную опасность, спас жизни 6 работников станции скорой медицинской помощи при пожаре с площадью возгорания 150 м2, который произошел в ночь на 10 июля в микрорайоне Тау Самалы Наурызбайского района Алматы. 19 июля 2019 года он был отмечен благодарственным письмом начальника ДЧС Алматы, генерал-майора Аубакирова, денежной премией и почетной грамотой генерального директора, а также ценным подарком профсоюзного комитета Республиканского государственного предприятия "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП ИЯФ), - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке