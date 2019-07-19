Инженер спас шесть медработников в Алматы
Героем можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.
Фото : Институт19 июля 2019, 14:00
Инженер отдела капитального строительства предприятия "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП ИЯФ) проявил героический поступок, когда спас шесть медработников, передает Zakon.kz.
- Клышбаев Сагым Бахытжанович, невзирая на смертельную опасность, спас жизни 6 работников станции скорой медицинской помощи при пожаре с площадью возгорания 150 м2, который произошел в ночь на 10 июля в микрорайоне Тау Самалы Наурызбайского района Алматы. 19 июля 2019 года он был отмечен благодарственным письмом начальника ДЧС Алматы, генерал-майора Аубакирова, денежной премией и почетной грамотой генерального директора, а также ценным подарком профсоюзного комитета Республиканского государственного предприятия "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП ИЯФ), - говорится в сообщении.
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