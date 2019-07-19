Аппарат для спасения новорожденных получит Кызылординский перинатальный центр

Ежегодно в перинатальный центр поступает более 16 000 "тяжелых" беременных со всей области.

Наш долг, как врачей, дать шанс каждой матери уйти от нас с живым, здоровым ребенком, считает Гульнара Хамзовна Жумашева, директор Кызылординского областного перинатального центра, представляя учреждение, которым руководит.

Центр подал заявку на получение медицинского оборудования по итогам спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest, который пройдет в этом году в седьмой раз. Организатор фестиваля Фонд Булата Утемуратова традиционно на вырученные средства покупает и передает жизненно важное медицинское оборудование больницам и родильным домам в регионах Казахстана. В этом году отобраны пять бенефициаров, одним из которых стал Кызылординский областной перинатальный центр, обратившийся в Фонд с просьбой помочь приобрести аппарат для лечебной гипотермии для отделения реанимации новорожденных. К слову, в 2016 году центр уже получил в результате Burabike Fest два транспортных кювеза для новорожденных, предназначенных для выхаживания и перевозки недоношенных и ослабленных малышей.

Ежегодно в перинатальный центр поступает более 16 000 "тяжелых" беременных со всей области. Сюда же привозят новорожденных с очень низкой массой тела (1000 – 1499 гр) и экстремально низкой массой тела (500 – 999 гр). По словам директора перинатального центра Гульнары Хамзовны Жумашевой, благодаря оснащению современным оборудованием и следованию международным стандартам лечения удалось увеличить выживаемость таких новорожденных до 54% за три года.

- С 2008 года по международным стандартам ВОЗ живорожденными считаются дети с весом от 500 гр., которые ранее относились к категории выкидышей. После этого стали открываться отделения реанимации новорожденных. На данный момент у нас хороший уровень оснащения отделения, хотя, конечно, есть еще над чем работать. Поэтому в этом году мы обратились в Фонд Булата Утемуратова за помощью в приобретении аппарата для лечебной гипотермии. Подобные аппараты давно используются в мировой практике, но в Казахстане были зарегистрированы недавно. В год у нас 10-12 новорожденных с тяжелой асфиксией, которым требуется лечебная гипотермия, - рассказала Гульнара Хамзовна.

У таких новорожденных повышается температура центрального генеза и, как следствие, отек головного мозга. На данный момент в перинатальном центре, как и в большинстве стационаров республики, обходятся механическими методами охлаждения.

- Сейчас мы используем грелки с холодной водой и льдом для охлаждения новорожденного. Так что действуем, можно сказать, на глаз. Аппарат для лечебной гипотермии позволяет постоянно мониторить состояние ребенка, контролировать степень охлаждения и точно регулировать температурный режим вплоть до 1 градуса. Для нас критически важно стабилизировать температуру за три дня, иначе не избежать инвалидности, а иногда и смерти ребенка, - объяснила Жанна Калдыбаева, заместитель главного врача по неонатологии.

- Наш Фонд особое внимание уделяет проектам в области здоровья детей. К примеру, мы создали и развили сеть Аутизм Центров "Асыл Мирас", в которых подготовленные специалисты помогают детям с расстройствами аутистического спектра развивать навыки. Совместно с Ассоциацией родителей детей-инвалидов (АРДИ) мы создали образовательно-ресурсный центр для подготовки специалистов по реабилитации детей с церебральным параличом. И в рамках благотворительного фестиваля Burabike Fest мы постоянно поддерживаем детские лечебные учреждения. Поэтому мы откликнулись на просьбу Кызылординского перинатального центра, и после проведения фестиваля купим для него аппарат для лечебной гипотермии, - рассказала Дана Жаксылыкова, программный менеджер Фонда Булата Утемуратова.

В целом, за шесть лет проведения благотворительного фестиваля Burabike Fest было собрано около 700 млн тенге, направленных на покупку современного медицинского оборудования для более 20 медицинских учреждений. Средства поступают от платы за участие, спонсорских взносов, а также благотворительного аукциона.

Burabike Fest 2019, в отличие от фестивалей предыдущих лет, будет двухдневным мероприятием. Помимо велогонки и велопробега, в программе фестиваля open-air концерт любимых казахстанских исполнителей, любительский теннисный турнир, мастер-классы, пикник, вечерний и дневной аукционы. Гости смогут остановиться в палаточном городке, который будет разбит на территории отеля Rixos Borovoe. Регистрация на Burabike Fest 2019 открыта на сайте burabike.kz. Участие может принять любой желающий.

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