Сотрудник банка обманным путем завладел квартирой многодетной матери

Так Аягоз с супругом и детьми остались без квартиры, ключи от которой она отдала менеджеру банка прямо посреди улицы, не получив никаких документов.

Без долгожданного жилья осталась и многодетная мать из Актобе. Сотрудник банка пообещал ей помощь в погашении ипотечного кредита взамен на ключи от квартиры. Женщина согласилась, не получив на руки никаких подтверждающих документов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В 2007 году у семьи Аягоз Абиловой появилась квартира. И ничего что в кредит, зато своя. Но, как говорится, недолго музыка играла. Через два года девальвация и выплаты по займу в иностранной валюте возросли почти в два раза. В банке пересчитывать кредит в тенге отказались, объяснив тем, что это можно сделать только в случае проблемных займов и посоветовали полгода не платить. Женщина так и сделала. Но, как оказалось, зря.

- Мне позвонил из банка Ержан Кайралиев. Он представился менеджером по проблемным заемщикам. Он мне сказал, что мы вынесли решение суда заочное, потом мы продаем квартиру. С начальником Ертаевым вызвали меня в кабинет и начали мне объяснять, почему они продают квартиру, потому что я не смогу платить, доллар так и будет расти. Все равно нам квартиру отдадите через 2-3 месяца, все равно, плюс еще долги на вас повесим мы, - рассказывает жительница города Аягоз Абилова.

Так Аягоз с супругом и детьми остались без квартиры, ключи от которой она отдала менеджеру банка прямо посреди улицы, не получив никаких документов.

- В 2010 году я пошла писать заявление, встать в очередь как многодетная, получить квартиру. И тут выходит у меня с ЦОНа справка, что у меня долг 8 млн и еще квартира на мне висит, - продолжает Аягоз Абилова.

В банке заявили, что менеджер, который обещал погасить кредит и списать все штрафы, уволился сразу после так называемой сделки с квартирой. А сотрудники правоохранительных органов сказали обманутой женщине, которая годами обивала пороги департамента полиции, что состава преступления не обнаружили.

- Мы дело 2012 года поднимем, изучим и дадим уже конкретную оценку. Данное уголовное дело до логического завершения не доведено. В связи с чем, человека, в отношении которого в свое время было возбуждено уголовное дело, не привлекли, - говорит начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

Вернуть квартиру женщине все-таки удалось. Но вот уже который год семья вынуждена выплачивать проценты по кредиту, которые копились почти десять лет. А мошенник находится на свободе. Аягоз Абилова надеется, что его найдут, и он возместит их семье весь ущерб.

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