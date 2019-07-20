Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В наркопритон обратили спортзал шымкентского вуза

Пока неизвестно, о каком вузе идёт речь и кто из сотрудников учебного заведения причастен к преступлению.

Фото : Pixabay20 июля 2019, 06:19

В одном из вузов Шымкента обнаружили настоящий притон. Наркотики употребляли прямо в спортзале университета, причем как анашу, так и героин. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

Громкую спецоперацию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности. Они же завели уголовное дело по статье "Организация притонов".

Правда, никаких других деталей этого скандала не сообщается. В полиции ссылаются на интересы следствия. Поэтому пока неизвестно, о каком вузе идёт речь и кто из сотрудников учебного заведения причастен к преступлению.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты