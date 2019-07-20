В наркопритон обратили спортзал шымкентского вуза
Пока неизвестно, о каком вузе идёт речь и кто из сотрудников учебного заведения причастен к преступлению.
Фото : Pixabay20 июля 2019, 06:19
В одном из вузов Шымкента обнаружили настоящий притон. Наркотики употребляли прямо в спортзале университета, причем как анашу, так и героин. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.
Громкую спецоперацию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности. Они же завели уголовное дело по статье "Организация притонов".
Правда, никаких других деталей этого скандала не сообщается. В полиции ссылаются на интересы следствия. Поэтому пока неизвестно, о каком вузе идёт речь и кто из сотрудников учебного заведения причастен к преступлению.
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