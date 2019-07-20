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Строители восстановили 1620 домов в Арыси

Все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа 2019 года.

Фото : МИИР РК20 июля 2019, 13:42

По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ к 20 июля в Арыси восстановили 1620 домов. На сегодняшний день строители работают еще на 4798 объектах ИЖС и МЖД, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Жилищный фонд Арыси восстанавливают 7136 строителей. Их число ежедневно растет (7037 рабочих днем ранее). Всего на 17 секторах работы развернули 213 стройкомпаний с привлечением 269 единиц спецтехники. По поручению Елбасы и Главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа 2019 года.

Еще 1941 строитель задействован в восстановлении социальных объектов города.

От взрывов на полигоне в Арыси пострадало 66 зданий (52 объектов образования, восемь – здравоохранения, четыре спортивных объекта и Аллея Славы). Четыре объекта возведут заново и сдадут в установленные сроки. Мониторинг и контроль за ходом строительства МИИР РК в лице первого вице-министра Каирбека Ускенбаева проводит ежедневно.

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