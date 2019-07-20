Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Оскемен

Один человек погиб, двое пострадали.

20 июля на 43 км трассы Алматы – Оскемен произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Информация об аварии размещена на странице Instagram-аккаунта kris.p.almaty.

Столкнулись автомобили Volkswagen Transporter и Volkswagen Polo.

- На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции. По предварительной информации в дорожной аварии один человек погиб, двое пострадали, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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