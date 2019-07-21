Ерболат Мухамеджан прокомментировал информацию о наркопритоне в вузе Шымкента

Данный вуз является частным учебным заведением.

В ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что в ходе проведения оперативных мероприятий в спорт комплексе одного из университетов города Шымкент был обнаружен наркопритон. Советник министра образования и науки РК Ерболата Мухамеджан, прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

- По данному факту сообщаем, что в данный ВУЗ является частным учебным заведением. В вузе государственный образовательный заказ не размещен, - написал Ерболат Мухамеджан.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. А именно, проводится досудебное расследование по статье "Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей" УК РК.

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