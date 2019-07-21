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ДТП произошло из-за ливня в Алматы

Прибывшие медики забрали всех в больницу для детального осмотра.

Фото : Zakon.kz21 июля 2019, 08:42

В Алматы около 02:00 произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В это время на город обрушился ливень с грозой.

По словам очевидцев ВАЗ 21099 и Toyota Corolla ехали по проспекту Достык в северном направлении. Оба водителя остановились на светофоре на пересечении с улицей Хаджимукана. В этот момент сзади в них на большой скорости врезался внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара оба автомобиля "раскидало" по дороге. Land Cruiser выбросило через арыки в деревья.

По предварительной информации водитель внедорожника поздно среагировала на сигнал светофора. Также свою роль сыграли погодные условия. Пытаясь остановиться, ей не удалось избежать столкновения.

По разным данным в ДТП пострадало от четырех до пяти человек. Прибывшие медики забрали всех в больницу для детального осмотра.


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