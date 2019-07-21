Десятилетний рекорд "Аватара" побьет новый фильм

"Мстители: Финал" вышел в мировой прокат 24 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили 1,2 миллиарда долларов.

Фильм "Мстители: Финал" установит новый мировой рекорд по кассовым сборам и отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена - блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар", передает Lenta.ru.

К субботе, 20 июля, картина собрала в прокате 2,7892 миллиарда долларов и точно соберет еще 500 тысяч долларов, необходимых для установления рекорда, пишет издание. При этом в Северной Америке касса фильма достигла 853 миллионов, в Китае - 614 миллионов, в Южной Корее - 105 миллионов, в Бразилии - 85 миллионов, в Мексике - 77 миллионов долларов. В другие странах сборы составили 1,9 миллиарда долларов.

"Мстители: Финал" вышел в мировой прокат 24 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили 1,2 миллиарда долларов.

"Аватар" установил рекорд по кассовым сборам в 2010 году (2,7897 миллиарда долларов). До этого наиболее успешным в прокате считался фильм того же режиссера "Титаник", премьера которого состоялась в 1997 году. Более двух миллиардов долларов в истории киноиндустрии собрали еще два фильма: "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015) и "Мстители: Война бесконечности" (2018).

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