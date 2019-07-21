40-летний Пакьяо вновь стал чемпионом мира

Судьи отдали победу Пакьяо раздельным решением.

Филиппинец Мэнни Пакьяо одержал победу над Китом Турманом и отобрал у американца титул чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает Vesti.kz.

Титульный бой состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Уже в первом раунде 40-летний Пакьяо сделал серьезную заявку на победу. Филиппинец "догнал" Турмана на отходе и отправил американца в нокдаун.

В последующих раундах Мэнни пытался наращивать преимущество, однако Кит смог к шестой трехминутке выравнять ситуацию. Более того, в седьмом раунде он перехватил инициативу.

Далее бой протекал на встречных курсах - боксеры мало времени проводили в клинчах, атакуя буквально каждую секунду. В этом деле успех был переменным - оба имели моменты с акцентированными ударами.

Тем не менее в десятом раунде Турман был близок к тому, чтобы оказаться во втором нокдауне. Пакьяо провел точный удар в корпус, и американец просто невероятным образом сумел справиться с болью, избежав отсчета рефери.

В 11-м раунде Турман немного отошел от болезненного удара, вернувшись в ритм. В заключительной трехминутке бойцы продолжили поочередно атаковать, и создали яркую концовку этого огненного противостояния.

Судьи отдали победу Пакьяо раздельным решением: 114-113 - Турман, дважды 115-112 - Мэнни.

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