В СМИ появились сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.
Фото : Fergana.agency21 июля 2019, 19:34
О смерти второго президента Туркменистана сообщил радиостанции "Говорит Москва" директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, который сослался на знакомых из Ашхабада, которые работают в спецслужбах.
Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан в 2006 году. За пределами страны он прославился необычными и эксцентричными поступками.
Ранее YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что политик скончался 20 июля. Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.
Источник: Lenta.ru
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