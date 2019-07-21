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В СМИ появились сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Фото : Fergana.agency21 июля 2019, 19:34

О смерти второго президента Туркменистана сообщил радиостанции "Говорит Москва" директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, который сослался на знакомых из Ашхабада, которые работают в спецслужбах.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан в 2006 году. За пределами страны он прославился необычными и эксцентричными поступками.

Ранее YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что политик скончался 20 июля. Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.

Источник: Lenta.ru


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