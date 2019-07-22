Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве

Музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.

Группа Metallica во время концерта на стадионе "Лужники" исполнила песню "Группа крови" Виктора Цоя, передает Lenta.ru.

На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.

Metallica выступила в Москве в рамках своего тура WorldWiredTour. В прошлом году группа отпраздновала 37-летие. Общий тираж альбомов Metallica превысил отметку в 100 миллионов экземпляров.

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока - Талси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чикалова Катя (@katyun_chik) 21 Июл 2019 в 11:54 PDT

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