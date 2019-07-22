Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.
Фото : korrespondent.net22 июля 2019, 06:19
Группа Metallica во время концерта на стадионе "Лужники" исполнила песню "Группа крови" Виктора Цоя, передает Lenta.ru.
На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.
Metallica выступила в Москве в рамках своего тура WorldWiredTour. В прошлом году группа отпраздновала 37-летие. Общий тираж альбомов Metallica превысил отметку в 100 миллионов экземпляров.
Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока - Талси.
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