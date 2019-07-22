Данэлия Тулешова представила песню на казахском

У каждого человека мама одна и нужно ценить каждое мгновение, проведенное рядом с ней - певица.

Фото : Instagram

Казахстанская певицы Данэлия Тулешова представила песню на казахском языке "Мама", передает Zakon.kz. - Друзья, вот и вышел мой долгожданный трек "Мама". Мы работали над ним очень долго, оттачивали до мелочей, несколько раз переделывали, то одно - то другое не нравилось. И вот, наконец, свершилось! Это песня о том, как я сильно люблю свою Маму и посвящаю всем Мамам на земле, так как у каждого человека мама одна и нужно ценить каждое мгновение, проведенное рядом с ней! - написала она в Instagram. - Хочу поблагодарить замечательного человека, мэтра в мире музыки Лукпана Жолдасова автора музыки, невероятную Камиллу Даирову, которая написала удивительно проникновенные слова к песне, и кстати Камилла является также автором моей конкурсной песни на Eurovision Junior "Ozinesen", Ерлана Бекчурина за аранжировку, а также моих Вову Коткова, который полностью сводил песню и провел не одну бессонную ночь, доводя песню до идеала и конечно же мою любимую Наташу, за все что она для меня делает, - поблагодарила Данэлия.

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