А производство выросло на 12% за год.

Цены на бензин в РК снижаются, производство выросло на 12% за год, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz.

Полезные ископаемые все еще являются основными источниками энергии на планете. Их добыча напрямую влияет на глобальные и региональные экономические показатели, как и на благосостояние отдельно взятых стран и их жителей. Агентство Picodi.com выяснило, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.

Согласно рейтингу, в Казахстане на среднестатистическую зарплату можно купить 825 литров бензина. Среди стран ЕАЭС показатель выше только в России — 887 литров. Тем временем в Беларуси на среднестатистическую зарплату можно купить 528 литров бензина, а в Армении и Кыргызстане — всего 335 и 305 литров соответственно. При этом бензин в Казахстане стоит дешевле по сравнению с союзниками по ЕАЭС.

В отчете уточняется, что реальное лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены на бензин отличаются на один цент, а на среднюю зарплату можно купить от 4,9 тыс. до 6,5 тыс. литров топлива. В соседней Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже — 3,3 тыс. литров. Присутствие в верхних строчках рейтинга таких стран, как США, Австралия и Канада, легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объемом добычи нефти. В то же время, к примеру, Швейцария и Люксембург (3,3 тыс. и 2,8 тыс. литров) выделяются одним только уровнем дохода населения. Впрочем, бензин здесь дешевле по сравнению с Норвегией, Исландией или Нидерландами.







По данным КС МНЭ РК, в июне в среднем по городам РК цена на бензин марки АИ-92 составила 146,8 тг за литр, снизившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (157,4 тг за литр). Тем временем стоимость АИ-95/96 составила 168,4 тг за литр, за год цена снизилась на 4,1%, а цена бензина марки АИ-98 составила 185,6 тг, при снижении на 3,7% за год.

При этом цена на летнее дизельное топливо значительно возросла — на 11,1% за год, с 173 до 192,2 тг за литр.

Самая высокая цена на популярный бензин АИ-92 в разрезе городов наблюдается в Актау (153 тг за литр) и в Нур-Султане (152 тг за литр); самая низкая — в Уральске (141 тг за литр), а также в Таразе, Шымкенте и Атырау (по 142 тг за литр).







Нефтеперерабатывающими заводами страны за январь–май текущего года в РК было произведено 1,6 млн тонн бензина, в том числе авиационного, это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,4 млн тонн). Объем производства дизельного топлива увеличился на 11,7% за год и составил 2,1 млн тонн.

Больше всего производства бензина пришлось на Шымкент (Шымкентский нефтеперерабатывающий завод "ПетроКазахстан Ойл Продактс", ПКОП) — 622,9 тыс. тонн, Павлодарскую область (Павлодарский нефтехимический завод, ПНХЗ) — 540 тыс. тонн, Атыраускую область (Атырауский нефтеперерабатывающий завод, АНПЗ) — 407,9 тыс. тонн.

Лидерами по производству дизельного топлива стали Павлодарская область (760,9 тыс. тонн), Атырауская область (622,5 тыс. тонн) и Шымкент (556,4 тыс. тонн).

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