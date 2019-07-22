На этой неделе тенге ждет укрепление - экономист

Биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на предстоящей неделе будет формироваться в валютном коридоре 383-384 тенге.

В курсе тенге к доллару на этой неделе рассказал экономист Арман Байганов, передает Zakon.kz.

- Курс нацвалюты в прошедшей неделе незначительно ослаб на 0,3 %. Ослаблению нацвалюты способствовали существенное снижение нефтяных котировок в пределах 8 %. Снижение котировок спровоцировали рост товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США и опасения участников нефтяного рынка о возможном снижении спроса в обозримом будущем из-за замедления роста мировой экономики. Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок, ослабление нацвалюты было ограниченным, в связи с выступлениями членов ФРС о возможном снижении базовой ставки на предстоящем заседании, которое состоится 31 июля текущего года, - написал он на своей странице в Instagram.

На формирование курса нацвалюты на предстоящей неделе будут оказывать следующие внешние макроэкономические факторы:

1) согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 19 июля, количество нефтяных буровых установок в США и в Канаде сокращение на 4 единиц, что является положительным фактором. Кроме этого обострение ситуации на Ближнем востоке в связи с задержанием двух нефтяных танкеров, принадлежащих Великобритании и переброска дополнительных вооруженных сил США в Саудовскую Аравию спровоцирует существенный рост нефтяных котировок. С учетом данных факторов стоимость нефти предполагается в пределах 62-65 долларов за баррель Brent;

2) проводимая политика Трампа и руководства ФРС, а также неопределенность вокруг торгового соглашения между США и Китаем будет дальше способствовать ослаблению американской валюты по отношению к остальным мировым валютам, что является позитивным фактором для тенге.

Основываясь на сложившихся вышеуказанных положительных внешних макроэкономических факторах, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на предстоящей неделе будет формироваться в валютном коридоре 383-384 тенге в сторону укрепления.

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