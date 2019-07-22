Сагинтаев поручил до начала учебного года устранить все недостатки в сфере учебы

В акимате рассматривали вопрос подготовки к новому 2019-2020 учебному году.

Бакытжан Сагинтаев сделал поручения касательно образовательного процесса в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

- Сегодня в акимате рассматривали вопрос подготовки к новому 2019-2020 учебному году. Много существенных недоделок остается в учебных заведениях после строителей. Поручил до начала учебного года устранить все выявленные недостатки. Прием объектов без полной готовности исключить, - сказал аким Алматы.

Также он поручил недобросовестных подрядчиков и принявших незавершенный объект привлекать к ответственности.

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