Начальник колонии подозревается в получении взятки

Он признал вину и заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения.

Фото : twitter.com

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Павлодарской области совместно с УСБ ДУИС области выявлен факт получения взятки и.о. начальника Учреждения уголовно-исполнительной системы области майором юстиции, сообщает Zakon.kz. - Он подозревается в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору с одним из осужденных на системной основе получил взятку в сумме 250 000 тенге от директора частной компании за заключение индивидуальных трудовых договоров с заключенными, - рассказали в департаменте. Подозреваемый признал вину и заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности вынесет суд.

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