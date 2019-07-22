Начальник колонии подозревается в получении взятки
Он признал вину и заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения.
Фото : twitter.com22 июля 2019, 12:25
Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Павлодарской области совместно с УСБ ДУИС области выявлен факт получения взятки и.о. начальника Учреждения уголовно-исполнительной системы области майором юстиции, сообщает Zakon.kz.
- Он подозревается в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору с одним из осужденных на системной основе получил взятку в сумме 250 000 тенге от директора частной компании за заключение индивидуальных трудовых договоров с заключенными, - рассказали в департаменте.
Подозреваемый признал вину и заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения. Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности вынесет суд.
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