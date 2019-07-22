Драка произошла во время пресс-конференции в Алматы

У журналистов были разбиты камеры, забрали смартфоны и диктофоны, у сотрудников Бюро также забрали смартфоны.

В Алматы в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека произошла драка, передает Zakon.kz.

Нестандартная ситуация произошла во время пресс-конференции в Алматы, в результате которой побои получили несколько человек и пострадала аппаратура журналистов.

Тема пресс-конференции "Государство борется с матерями и детьми". Предполагалось, что будут освещены некоторые факты по делам Жазиры Демеуовой, Гульзипы Джаукеровой и Оксаны Шевчук. В их отношении ведется досудебное расследование по обвинению к принадлежности к ДВК. Им изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на два месяца.

- Пресс-конференция не состоялась. За 15 минут до начала адвокат пошел встретить маму Оксаны Шевчук. У нас в коридоре собралось около 20 женщин, которые сказали, что получили рассылку по чату, что они многодетные матери. Я заподозрил, что будет скандал, у нас уже такое было, закрыл пресс-центр и сказал, что пресс-конференция отменяется. Тогда эти женщины окружили мать Оксаны Шевчук Татьяну, которая стояла с ребенком. Мы попытались ее вытащить, но ничего не получилось. Эти женщины набрасывались на журналистов, отнимали аппаратуру, пытались разбить, догоняли в коридоре. Это шло минут 40. Мы вызвали полицию, она приехала где-то через полчаса. Нападавшие уже разошлись к этому времени, хотя мы просили остаться всех. Задержали только одну из этих агрессивных женщин,- сказал журналист Казахстанского международного бюро по правам человека Андрей Гришин.

Среди тех женщин в коридоре, которые пришли по рассылке из социальных сетей, оказалась многодетная мать Актоты Утешева, которая рассказала свою версию.

- Мы получили приглашение по WhatsApp в чате многодетных матерей. Было написано, что нас хотят поднять на митинг многодетных матерей. Я была возмущена, и как активистка, с другими мамами поехала туда, чтобы сказать "для чего вы нас призываете к митингу, если мы от государства получаем все, что нам положено". Мы собрались около кабинета, к нам подошел мужчина и спросил, для чего вы сюда пришли. Мы сказали, что пришли по рассылке, он сказал "уходите тогда". Потом подошел другой мужчина невысокого роста, как оказалось, его звали Мурат. Он начал говорить нецензурными словами, угрожать. Потом он подошел и ударил одну из мам прямо кулаком, она чуть не потеряла сознание. Мы подбежали к нему, начали возмущаться, тогда он ударил другую нашу маму. Там такая драка была! Они вызвали охрану, полицию, сказали вот это буйные мамы. Мы туда пошли, чтобы узнать, для чего мам поднимают на митинг. Потом выяснилось, что этот Мурат из ДВК, он пытался воспользоваться неграмотностью наших мам, настроить против государства, - возмутилась Актоты Утешева.

За официальным комментарием редакция обратилась в Департамент полиции Алматы.

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