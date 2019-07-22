Казахстан установил безвизовый режим с 61 страной

Согласно закону "О миграции населения" иностранцы обязаны оформить регистрацию в течение пяти дней после въезда в Казахстан.

МВД принимает комплекс мер по на либерализации визово-миграционного режима. На сегодняшний день Казахстаном уже установлен безвизовый режим с 61 страной, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет миграционной службы.

В частности:

- в одностороннем порядке предоставлен безвизовый режим 45 странам сроком до 30 суток без необходимости регистрации в органах миграционной службы;

- на двусторонней основе заключены Соглашения с 19 странами (Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия и Украина до 90 суток, Азербайджан, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Куба, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Турция и Эквадор до 30 суток, Гонконг до 14 суток).

В комитете напомнили, что согласно закону "О миграции населения" иностранцы обязаны оформить регистрацию в течение пяти дней после въезда в Казахстан.

Регистрация оформляется следующими способами:

- граждан 56 экономически развитых и социально стабильных стран, а также всех иностранцев – Пограничной службой при въезде в РК;

- въезжающих по визам (адрес регистрации прописывается в при оформлении приглашении и при пересечении границы активируется)

- в электронном виде через Визовый миграционный портал либо Портал электронного правительства, при этом на электронный адрес принимающей стороны поступает регистрационная карточка;

- при личном обращении принимающей стороны в территориальное подразделение миграционной службы, где также выдаётся регистрационное свидетельство.

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