Назарбаев поблагодарил всех за теплые поздравления

Заслуги Елбасы в деле развития союзничества и стратегического партнерства, а также его вклад в обеспечении добрососедства, стабильности и безопасности на всем континенте особо отмечаются в телеграммах лидеров иностранных государств и правительств.

На имя Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств и правительств, руководителей международных организаций, представителей дипломатического корпуса и научной интеллигенции, лидеров религиозных объединений, руководителей государственных органов и коммерческих предприятий, а также большого количества казахстанцев и граждан стран ближнего зарубежья. Об этом сообщил сайт elbasy.kz, передает Zakon.kz.

Как отмечается заслуги Елбасы в деле развития союзничества и стратегического партнерства, а также его вклад в обеспечении добрососедства, стабильности и безопасности на всем континенте особо отмечаются в телеграммах лидеров иностранных государств и правительств, среди которых Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты: Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиеев, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон, Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Азербайджанской Республики - Ильхам Алиев, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Республики Армения – Армен Саркисян, Республики Сербия – Александр Вучич, Республики Молдова – Игорь Додон, Республики Корея – Мун Чже Ин, премьер-министры: Российской Федерации – Дмитрий Медведев, Республики Армения – Никол Пашинян. Главы государств и правительств поздравили Нурсултана Назарбаева с днем рождения, подчеркнув его неоценимую роль в динамичном развитии столицы Казахстана и всей страны.

Высокая оценка деятельности Нурсултана Назарбаева на международной арене содержится в поздравлениях по случаю его дня рождения и Дня столицы, поступивших от представителей международных и зарубежных организаций и структур, в числе которых председатель Коллегии ЕЭК Т.Саркисян, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, и.о. генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности В.Семериков, председатель Межгосударственного авиационного комитета Т.Анодина.

Кроме того, многочисленные обращения с теплыми пожеланиями поступили от государственных и общественных деятелей Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Историческую роль Первого Президента Казахстана в становлении и развитии казахстанской государственности в своих посланиях подчеркнули президент Республики Татарстан Р.Минниханов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России В.Матвиенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России В.Ресин, губернатор Саратовской области В.Радаев, глава администрации г.Байконур К.Бусыгин, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Хабиров, временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Д.Паслер, Первый Президент Татарстана М.Шаймиев, экс-президент Хорватии С.Месич, бывший генеральный секретарь ЕвразЭС Т.Мансуров, экс-президент Украины Л.Кучма, глава г.Каменское А.Белоусов, глава АТО Гагаузия И.Влах, генеральный секретарь Всеобщей Конфедерации Профсоюзов П.Щербаков, председатель МТРК МИР Р.Батыршин, генеральный директор ТАСС С.Михайлов, заслуженная артистка РФ А.Цой.

Не только впечатляющие экономические достижения, но и эффективная политика общественного согласия, сплотившая казахстанский народ на пути преобразований, отмечается в обращениях, направленных на имя Нурсултана Назарбаева от представителей казахстанских и зарубежных деловых кругов.

Так, главный исполнительный директор компании "Эни" Клаудио Дескальци в своем поздравительном письме написал: "Эта особая дата для Республики Казахстан, потому что Вы посвятили всю свою профессиональную жизнь служению своей стране, и благодаря Вашему лидерству и обширному видению Казахстан добился огромных успехов в открытии новых путей экономического роста и завоевании международного признания".

Многочисленные поздравительные адреса также направили руководители центральных государственных органов, акимы областей, представители депутатского и дипломатического корпусов, руководители национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций страны.

Большое количество поздравительных посланий, в которых отмечается неразрывная связь успехов сильного Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева, поступило от деятелей и учреждений сферы образования и науки, пожелания крепкого здоровья поступили от многочисленных граждан нашей страны и ближнего зарубежья.

- Ознакомившись с поступившей корреспонденцией, Елбасы выражает признательность всем авторам поздравительных посланий за теплые слова и пожелания, - говорится в сообщении.

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