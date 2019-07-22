Рассылку от имени Adidas назвали опасной для казахстанцев

На самом деле, Adidas не дарит подарков.

С начала июля мессенджер whatsapp казахстанцев заполонила рассылка, где якобы Adidas в честь празднования дня рождения дарит 3000 пар обуви и футболок. В службе реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» проверили ее и сделали неутешительные выводы, передает Zakon.kz.

Был проведен анализ ресурса adidas - footwears.club, который был указан в рассылке.

- Как и предполагалось, данный интернет-ресурс был классифицирован как «мошеннический интернет-ресурс/Фишинг в сети Интернет», - сообщили в службе.

Что это значит?

То, что Adidas не дарит подарков и если пройти на их официальный сайт https://www.adidas.com/нет никакой информации о подобного рода акции!

Особенный момент в том, что этот вид фишинга был совершен исключительно с мобильного телефона, т.е рассылка отправлялась с телефона.

Мошенники постарались и при переходе с мессенджера по фейковой ссылке, вас встречают теплые слова приветствия: И далее, для получения гарантированных призов участнику предлагают пройти опрос, где после необходимо поделиться ссылкой посредством мессенджера WhatsApp.

Кстати, ранее при переходе предоставлялась возможность «выбрать размер обуви» и тут злоумышленники запрашивали деньги, но теперь контент интернет-ресурса изменен и для продолжения сессии, предлагают направить рассылку друзьям далее. И вот в случае направления рассылки, вы открываете мошенникам доступ к вашей телефонной книге.

- Поэтому, уважаемые казахстанцы, мы призываем всех, перед тем как стать участником подобной акции, зайти на официальный сайт организатора и сверить информацию.

А если вы все же стали жертвой подобного рода мошенничества, то обращайтесь к нам по номеру 1400 или пишите нам в группу Telegram, - сообщили в службе.

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