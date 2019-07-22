Как избежать проблем в дороге из-за сильной жары

В Алматинской области полицейские обратились к водителям с просьбой принять меры предосторожности в связи с наступившей в регионе аномально жаркой погоды.

В Алматинской области полиция из-за аномальной жары предупреждает водителей о мерах предосторожности, передает Zakon.kz.

В Алматинской области полицейские обратились к водителям с просьбой принять меры предосторожности в связи с наступившей в регионе аномально жаркой погоды.

- Всем водителям, собирающимся в дорогу в условиях наступившей жары, мы настоятельно рекомендуем соблюдать несколько правил, которые могут облегчить поездку и помочь в различных критических ситуациях. В принципе, эти правила известны, но не всегда их воспринимают всерьез. И все же из соблюдение в настоящее время жизненно необходимо - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Запомните!

- Поездки на дальние расстояния лучше планировать утром или вечером, когда нет солнцепёка;

- Рядом с собой, а не в багажнике иметь аптечку и воду;

- Двигаться в жару также как при гололёде, так как асфальт в условиях высокой температуры теряет свои качества и становится скользким;

- Постоянно контролировать систему охлаждения, не допускать выхода стрелки термометра в «красную» зону;

- Не заправлять полный бак «под завязку», так как дизельное топливо и бензин при высоких температурах увеличиваются в объёме, идут активные испарения, что при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к возгоранию. В этой связи, перед поездкой, необходимо проверить наличие исправного огнетушителя;

- Водителям, имеющим сердечно-сосудистые и хронические заболевания воздержаться от поездок в этот период;

- При резком ухудшении самочувствия немедленно сбавить скорость и остановить автомобиль, привлечь внимание других водителей или вызвать скорую помощь. Либо позвонить в службу спасения 112 или же 102.

В ведомстве также дополнили, что в жаркую погоду у многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость и снижается концентрация внимания и скорость реагирования на внештатные дорожные ситуации. И главное значительно повышается риск уснуть за рулем.

В Алматинской области из-за аномально жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение.

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