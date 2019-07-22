Знать - не значит понимать: Бывшие экстремисты раскаиваются в своих радикальных взглядах

Представители духовенства готовы помочь тем, кто попал под влияние деструктивных течений, но раскаялся и хочет исправиться.

Лидер деструктивного религиозного течения, распространявший учения нетрадиционного толка, осужден на 8 лет. Свыше 20 его последователей и соучастников также оказались за решеткой. Многие из них теперь раскаиваются, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия.

- Ни с кем из родственников не общался. Например, говорю ему: нужно пойти на похороны. Он не идет. Зовут на той, и туда не идет. И как бы с угрозой мне говорит: Мама, нам нельзя ходить и вы не пойдете!

По словам женщины, ее единственный сын и его жена попали под влияние последователей нетрадиционного религиозного течения. Ни мать, ни другие родственники не смогли их вразумить. Молодой человек попал в тюрьму. Только теперь он чувствует сожаление и раскаяние.

Жительница города:

- Спрашиваю: "Сынок, почему ты так поступил?" Прощения просит, говорит, что был глупцом. "Я нашел в интернете проповеди человека по имени Дильмурат и доверился ему. Оказалось, что это другое направление - салафизм. Теперь не знаю что делать", - говорит. Эти бородатые парни, которые раньше общались с моим сыном, теперь даже не интересуются, как он.

Дильмурат Махаматов, по официальным данным, был лидером салафитского течения ислама на юге республики. Известно, что более 20 человек, которые слушали его проповеди, причастны к экстремистским преступлениям. Все они находятся в тюрьме.

- Я слушал проповеди Дильмурата, но тогда был в неведении и совершил ошибку. Я - единственный ребенок у родителей, у меня самого пятеро детей. Я отказался от своих близких и теперь в тюрьме.

На просторах интернета достаточно много слушателей проповедей Дильмурата Махоматова. Люди, которые поверили ему, уже пожалели об этом. По словам специалистов, это учение противоречит традиционным религиозным взглядам верующих. Такие слова, как родная земля, отчизна, флаг, гимн - для них ничего не значат.

Дастан Желеуов - главный имам мечети имени Байгут Баба:

- В вопросах веры Духовное управление мусульман Казахстана придерживается позиции и учения медресе Матуриди. Эти люди неправильно его трактуют. И еще настраивают общество против традиционных для наших предков ханафитских доктрин.

Дильмурад Махамадов был экстрадирован из Саудовской Аравии в Казахстан. Его признали виновным в "разжигании социальной, национальной или религиозной розни" и "пропаганде терроризма". Также суд лишил его права читать проповеди в религиозных организациях, мечетях и общественных местах.

Сабит Тореханов - судья аль-Фарабийского районного суда:

- Он подтвердил, что читал проповеди. Сказал, что проповедовал так, как сам понял. Наши эксперты и теологи дали заключение, что он читал проповеди с неверным толкованием. Экспертиза все подтвердила.

Представители духовенства готовы помочь тем, кто попал под влияние деструктивных течений, но раскаялся и хочет исправиться. По мнению теологов, самое главное - нужно беречь и понимать особенности и традиции своего народа.

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