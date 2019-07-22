Проложенный год назад асфальт в селе Косшы Акмолинской области начал крошиться
Виной тому дальнобойщики, сетуют сельчане.
Асфальт на один сезон. Жители поселка около столицы не успели обрадоваться, как приходится вновь жаловаться во все инстанции. Проложенная новая дорога начала разваливаться, а тротуары, на которые были немалые надежды, так и не появились. В итоге, не только ездить, но и ходить стало опасно, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.
Еще год назад жители поселка Косшы не могли нарадоваться – достроили одну из главных дорог в населенном пункте. Все не так как хотели, но уже можно ездить по асфальту, а не по грязи. Однако к лету он стал крошиться, появились ямы. Виной тому дальнобойщики, сетуют сельчане.
Абай Омаров - житель села Косшы:
- Месяца 3-4 назад дороги начали на других улицах делать, и тут стали ездить Камазы. Никакого контроля – и дорогу полностью развалили.
Алмагуль Есентаева - жительница села Косшы:
- И днем, и ночью проезжает много Камазов.
Вот так, казалось бы, благое дело, облагородить все улицы в поселке, превратилось в очередную проблему. Она свела на нет труды на другом объекте. Все из-за того, что водителям крупногабаритных машин затратно объезжать поселок. Сколько ушло денег на строительство битумного полотна, власти затрудняются ответить.
Парасат Досмагамбетов - заместитель акима Косшинского сельского округа:
- Я не владею информацией о стоимости, это республиканский бюджет. Ремонт сделали в прошлом году. Есть 2 года гарантии. Мы уже разговаривали с подрядчиками. В течение 10 дней они начнут восстанавливать испорченные участки.
Раскрошенный асфальт – это еще полбеды. Теперь, если дорогу будут переделывать, жители требуют, чтобы дорожники заодно сделали бордюры и тротуары. Сейчас их нет. Почему то в прошлом году дорогу приняли в таком виде. Люди вынуждены передвигаться по краю дороги. А поскольку ближайшая автобусная остановка – через 3 км, то это очень опасно, особенно для детей. При таком беспорядочном транспортном потоке каждый день для пешеходов может стать последним.
Абай Омаров - житель села Косшы:
- По краю дороги - легковые машины едут на большой скорости. Они могут сбить детей, идущих со школы. Особенно в дождливую погоду, болото тут. Мы не можем уже, боимся!
А вот на этот вопрос жителям поселка никто не ответил. Пока только обещали заделать ямы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!