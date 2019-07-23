Новые технологии, подходы и оборудование показали на соревнованиях бригад скорой помощи

На данный момент в стране проходит процесс модернизации работы скорой помощи и приемного покоя. Одно из нововведений министерства – медицинские работники должны иметь сертификат BLS.

В столице Казахстана проходят IV республиканские соревнования бригад скорой медицинской помощи и приемных отделений РК. Это обучающее мероприятие. Его цель - создание оптимальных условий для обмена опытом оказания неотложной медицинской помощи и совершенствование навыков с учетом национальных и международных стандартов, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе соревнования участникам предстоит пройти клинические станции по оказанию неотложной помощи. Для каждого задания подготовлена клиническая станция, максимально приближенная к реальным условиям, с использованием манекенов и стандартизированных пациентов. Жюри, экзаменаторы будут оценивать работу бригад скорой медицинской помощи и команд приемных отделений стационаров

- Участвует в соревнованиях 17 команд, со всех регионов республики, а также команды из шести больниц. Эти больницы у нас пилотные, где мы внедряем новые стандарты оказания экстренной помощи в приемном покое. Требования изменились в приказах министерствах, и для того, чтобы эти требования внедрять, необходимы центры компетенции. Так что эти опорные клиники являются ключевыми. В них проходят обучение уже другие больницы, поэтому такие конкурсы важны. Это не просто конкурс ради конкурса. В рамках конкурса можно увидеть новые технологии, новые подходы, новое оборудование. Здесь участвуют все руководители региональных центров, поэтому это обучающее мероприятие, - сказала в интервью министр здравоохранения Елжан Биртанов.

К слову, на данный момент в стране проходит процесс модернизации работы скорой помощи и приемного покоя. Одно из нововведений министерства - медицинские работники должны иметь сертификат BLS (basic life support - простейший курс по базовой поддержке жизни). В западных странах считается, что такой сертификат должны иметь не только парамедики, но и полицейские и пожарные.

- Это стандарт разработала американская ассоциация сердца (American Heart Association), и буквально в прошлом месяце они приезжали, и мы договорились, что в Казахстане мы откроем сертифицированный центр. Они будет готовить тренеров, и эти тренеры будут иметь право подготовки в регионах не только сотрудников скорой помощи, но и учителей, всех кто работает в больницах, полицейских, всех кто может быть полезен в случае возникновения экстренной ситуации, - сообщил Биртанов.

По его словам, этим летом министерство подготовит 36 тренеров по алгоритму BLS, которые в итоге поедут потом в регионы обучать остальных. Кроме того, трансформация в системе здравоохранения коснулась и оснащения больниц и скорой помощи.

- Оборудование современное у нас уже есть. Но вы видите, оно постоянно совершенствуется, вы сегодня видели аппарат для механических для массажа сердца. Мы сейчас рассматриваем этот вариант, и, наверное, привезем себе. Они, слава богу, редко, когда нужны, но, когда нужны, их помощь очень существенна, поскольку можно делать длительное время массаж сердца непрерывно. А в целом, стандарты оснащения у нас достаточно современны, - добавил спикер.

На данный момент, министерство здравоохранения, совместно с БРК-лизинг и казахстанскими автопроизводителями запускает проект по производству порядка 800 машин скорой помощи, оснащенных по современному стандарту.

- На данный момент, нам поставили 52 машины. 800 единиц, это половина автопарка машин скорой помощи, и они быстро изнашиваются, они в среднем ездят 5 лет (…), - отметил Биртанов.

800 машин будут разных комплектаций. В зависимости от необходимости. Разное оснащение машин скорой помощи - стандарт. Так, автомобили бригад интенсивной терапии, (их отправляют, когда диспетчер знает, что пациенту будет необходимость сердечно-легочная реанимация) отличается от комплектации для базовых бригад.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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