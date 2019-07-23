Национальную экспортную стратегию пересмотрят в Казахстане

Работа будет сосредоточена на выстраивании новых торговых контактов на традиционных для Казахстана рынках сбыта.

Национальную экспортную стратегию будет пересмотрена с учетом нынешней ситуации на мировых рынках, сообщил на заседании правительства первый заместитель премьер-министра – министра финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- О поддержке экспортеров. С учетом текущей ситуации на мировых рынках будет пересмотрена национальная экспортная стратегия. В рамках этой работы будет разработан комплекс эффективных мер, направленный на рост экспорта несырьевых товаров и услуг, - сообщил Смаилов.

По его словам, для расширения присутствия на рынках сбыта в первую очередь работа будет сосредоточена на выстраивании новых торговых контактов на традиционных для нас рынках, как, например, страны Центральной Азии, ЕАЭС, а также близлежащие регионы Китая.

- Для этого предлагается открытие сети торговых представительств за рубежом. На базе Центра развития торговой политики планируется создать полноценное "единое окно" для экспортеров QazTrade. В рамках единого окна будут сконцентрированы все меры поддержки экспортеров, - сказал министр.

Он добавил, что для усиления переговорной позиции государства в рамках ЕАЭС особое внимание будет сконцентрировано на таких направлениях, как институциональное укрепление Казахстана в ЕАЭС, будет активизирована работа по устранению барьеров, препятствующих продвижению казахстанских товаров на рынки стран-партнеров.

- К этой работе мы планируем привлекать даже местные исполнительные органы, - заключил Смаилов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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