Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра РК

Им стал Ержан Жиенбаев.

Распоряжением премьер-министра РК Жиенбаев Ержан Нурланович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ержан Жиенбаев родился в 1981 году в городе Алматы.

С 2002 по 2005 годы трудился в системе министерства финансов РК.

С 2005 года работает в структуре Канцелярии премьер-министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2013 годы - заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра РК.

С 2013 года по настоящее время занимал должность заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

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