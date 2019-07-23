Грабитель соорудил себе шалаш в горах Алматы

Полицейские Алматы просят опознать подозреваемого в серийных ограблениях.

На территории Медеуского района города, в районе "Бутаковки", зафиксированы факты грабежей и разбоев в отношении отдыхающих горожан. По информации потерпевших, злоумышленник, угрожая ножом, требовал деньги и отнимал сотовые телефоны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу Департамента полиции города Алматы.

- По поступившим заявлениям на место была направлена следственно-оперативная группа. Ими "по горячим следам" задержан 37-летний подозреваемый - гр.В., впоследствии опознанный потерпевшими. К слову, задержанный имеет ряд судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. Не имея, место проживания в городе, он соорудил себе шалаш в горной местности и жил в нем. Если с кровом вопрос был решен, то для дальнейшего проживания необходимы были средства. Это и побудило злоумышленника пойти на преступный промысел. Он подбирал малочисленные группы людей, отдыхающих подальше от людных мест и дороги, подходил и, угрожая канцелярским ножом, отнимал у горожан денежные средства и любые другие ценности. В одном случае он нанес удар своей жертве этим ножом, здоровью потерпевшего ничего не угрожает, однако это служит отягчающим обстоятельством и меняет квалификацию совершенного преступления, - рассказал подробности начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Из показаний потерпевших, рядом с подозреваемым находился еще один мужчина, значительно старше первого. Этот факт подтвердил и сам задержанный, признавая, что у него был подельник.

- Роль его соучастника заключалась в "карауле", иными словами подстраховывать. Его личность установлена, и поимка лишь дело времени. Главный фигурант водворен в ИВС ДП г. Алматы. Соучастник разыскивается. Задержанный обвиняется в открытом хищении чужого имущества и нападениях с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения насилия. В связи с неоднократностью совершенных эпизодов, просим жителей и гостей мегаполиса, пострадавших от противоправных действий указанного лица, обратиться по следующим номерам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02, - обратился майор Тотыбаев.

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