Браконьеры обстреляли двух инспекторов в Акмолинской области

Объявлен план-перехват.

Два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги, передает Zakon.kz.

- 23.07.2019 года в примерно 11:00 часов инспекторами Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, на территории Жаркайнского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" белого цвета (гос. номер не установлен) 10 регион (Костанайской области) произведены выстрелы, в результате чего два инспектора ЦРФ РГКП "ПО "Охотзоопром" получили огнестрельные ранения. Один из инспекторов находится в крайне тяжелом бессознательном состоянии. В настоящее время раненые инспекторы транспортируются в районную больницу г. Державинск, куда вызвана санавиация, - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

ОВД Жаркаинского района Акмолинской области ведется поиск подозреваемых лиц, объявлен план-перехват.

Дополнительная информация будет представлена по мере поступления.

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