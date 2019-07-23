Убийц инспектора "Охотзоопрома" ищут в Акмолинской области

Полицейскими введен план-перехват.

Полиция ведет активные поиски лиц, убивших инспекторов "Охотзоопрома", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

По факту нападения на инспекторов Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство).

В настоящее время специально созданными оперативно – следственными группами проводится комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых. Полицейскими введен план-перехват, задействован личный состав Жаркаинского, Есильского и Жаксынского районных отделов полиции, ориентировки на автомашину подозреваемых переданы всем нарядам патрульной службы, выставлены 10 блок постов на территории Жаркаинского и соседних районов.

23 июля инспекторами Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, на территории Жаркаинского района, был выявлен факт отстрела сайги. Во время преследования автомашины браконьеров, двое инспекторов были ранены, позже один из них 1976 года рождения скончался. Второй пострадавший 1975 года рождения госпитализирован в районную больницу.

Оперативно – розыскные мероприятия продолжаются.







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