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Борис Джонсон станет новым премьером Британии

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится 24 июля.

Фото : Мир 2423 июля 2019, 17:28

Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, объявил правящий комитет партии, передает РИА Новости.

В среду Джонсон станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится в среду, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.


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