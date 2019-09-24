В Атырау прошел совместный форум по локализации ОЕМ товаров

На Форуме приняли участие свыше 30 OEM и 57 компаний из разных регионов страны, состоялся широкий обмен информацией о возможностях локализации бизнеса.

Операторы крупных нефтегазовых проектов в Казахстане: ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (NCOC) и "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В." (КПО) провели совместный форум по локализации OEM (original equipment manufacturer - оригинальный производитель оборудования) товаров при поддержке Министерства энергетики РК и акимата Атырауской области, передает Zakon.kz.

На Форуме приняли участие свыше 30 OEM и 57 компаний из разных регионов страны, состоялся широкий обмен информацией о возможностях локализации бизнеса.

Форум объединил на одной площадке отечественных и международных производителей оборудования для обмена информацией о потребностях Операторов крупных нефтегазовых проектов и поиска новых возможностей для локализации OEM товаров и оборудования для развития данного сектора на территории РК.

На Форуме был представлена стратегия Операторов по локализации OEM товаров с целью ознакомления со своими потребностями производителей оборудования в краткосрочной и среднесрочной перспективах. По итогам форума его участники выдвинули свои предложения и идеи для создания производств на территории РК.

На Форуме также был подписан ряд документов: Меморандум о Взаимопонимании между Министерством энергетики РК, полномочным органом ТОО "PSA" и КПО, Меморандум о Взаимопонимании между Министерством энергетики РК, полномочным органом ТОО "PSA" и NCOC, между Министерством энергетики РК и ТШО. Более того были подписаны несколько рамочных соглашений и контрактов между производителями и Операторами.

В ходе форума генеральный директор ТШО Имер Боннер отметила: "В настоящее время ТШО разрабатывает более 45 классификаций товаров и материалов с более чем 70 казахстанскими компаниями. Кроме того, мы подписали около 100 планов по развитию казахстанского содержания с нашими постоянными поставщиками и международными OEM, которые привержены к национализации, заключению субдоговоров и инвестициям в Казахстане. Мы считаем, что эти усилия увеличивают положительное влияние, которое наша компания и данная отрасль вносят в экономику Казахстана. Они поддерживают местный бизнес. Они создают рабочие места для казахстанцев".

Как отметил заместитель управляющего директора NCOC Ермек Марабаев, "Компания NCOC наряду с другими крупными операторами является участником Актауской декларации о совместных действиях в области развития местной нефтесервисной отрасли в Казахстане. Также в рамках Декларации, NCOC является членом отраслевой рабочей группы и одним из основных инициаторов подготовки комплексной проектной системы спроса и предложений, в рамках концептуального проекта по увеличению доли местного содержания на крупных нефтегазовых проектах. И в последние годы замечена динамика роста в отношении выплат по местному содержанию, непосредственно в рамках реализации Северо-Каспийского проекта".

Обращаясь к участникам форума, генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил: "КПО всецело поддерживает государственные программы и инициативы, направленные на развитие местного содержания и индустриально-инновационного развития страны. На протяжении последних нескольких лет КПО постоянно наращивает местное содержание в своей текущей деятельности и в проектах. Данная стратегия распространяется на все сферы деятельности. В результате мы улучшили показатели по местному содержанию с 47% в 2014 году до 60% в 2018 году"

В свою очередь делегаты форума отметили высокий уровень организации мероприятия и его чрезвычайную эффективность.

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