Иностранный инвестор чуть не разорился в Казахстане

Выплата штрафа в почти 1 млн долларов могла обанкротить компанию.

Фермерское хозяйство пришлось защищать от некорректных таможенных доначислений, передает Zakon.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.



В Агентстве отмечают, что привлекать в Казахстан иностранные инвестиции для развития экономики – задача государственной важности, особенно, если речь идет о сельском хозяйстве.

Компания из Нидерландов выращивает овощи в Актюбинской области с применением тепличных технологий пятого поколения.

В интервью казахстанским СМИ генеральный директор фирмы рассказал, что разрешение на строительство теплицы обошлось ему в 1 000 000 евро (500 млн тенге). Инвестор завозил в страну различное оборудование, и таможенные органы решили устроить внеплановую проверку. За некорректную классификацию техники фискалы доначислили компании 350 млн тенге пошлин. По словам представителей фирмы, откуда взялась такая сумма, объяснить им никто не смог. Для защиты своих прав инвесторы обратились в Агентство РК по противодействию коррупции - в проектный офис Protecting business and investments.

Об этом вопросе ранее председателю агентства Алику Шпекбаеву сообщил посол Королевства Нидерландов Андрес Карстенс.

Как отметили в Агентстве, выплата почти 1 млн долларов могла обанкротить компанию, и тем самым лишить Актюбинскую область 240 рабочих мест и сократить поступления в госбюджет на 480 млн тенге ежегодно.

– По итогам проверки на данное предприятие было начислено свыше 350 млн тенге таможенных доначислений за некорректную классификацию. И это несмотря на существующий инвестиционный контракт между компанией и комитетом по инвестициям, согласно которому последней представлены инвестиционные преференции в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин, – пояснил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шыңгыс Қабдула.

В итоге аппеляционная комиссия Министерства финансов РК рассмотрела этот спор между инвестором и таможенниками. Штрафные таможенные пошлины были отменены после вмешательства Антикоррупционной службы.

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