В Алматы ранее судимый мужчина жестоко избил 2-летнего сына сожительницы

Ребенок сейчас в коме.

В Алматы мужчина избил двухлетнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Он арестован и дает признательные показания.

По данным полиции, инцидент произошел 23 сентября.

- Около 16:00 в дежурную часть Управления полиции Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц в бессознательном стоянии был доставлен мальчик, 2017 года рождения. Врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные травмы, ушибы живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Ребенок сейчас в коме. В числе первых допросили отчима малыша – гр.К., 1985 года рождения, который стал уверять, что ребенок, якобы, упал, - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Управления Местной полицейской службы ДП Алматы полковник Лейла Алипбаева.

Его показания показались полиции сомнительными - мужчина явно нервничал, недоговаривал.

- Как оказалось, не зря. В ходе проведения первичных следственных мероприятий установлено, что именно отчим жестоко избил мальчика в отсутствии его матери. Позже он дал признательные показания и сообщил, что мама ребенка в это время была на работе. По его словам, пасынок стал плакать, успокоить его мужчина не смог. Тогда он и нанес малышу телесные повреждения, - рассказала Алипбаева.

Подозреваемый с матерью мальчика живут в гражданском браке, чуть больше месяца назад они переехали в город из Алматинской области. Арендовали жилье в микрорайоне "Кок кайнар".

- В настоящее время это преступление расследуется следственным отделом УП Алатауского района по ст. 106 ч. 1 УК РК. Подозреваемый взят под стражу. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества и грабеж, - уточнила полковник Алипбаева.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!