Чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову подарили квартиру

Глава региона пожелал Бекзату Нурдаулетову успехов и передал ключи от двухкомнатной квартиры в Актау.

Глава Мангистауской области Серикбай Трумов принял чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова и его тренеров, завоевавших честь казахской нации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

На встрече аким области зачитал благодарственное письмо от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава региона пожелал Бекзату Нурдаулетову успехов и передал ключи от двухкомнатной квартиры в Актау.

Первому тренеру боксера вручили сертификат на три миллиона тенге, а его нынешнему наставнику Жакиеву - на пять миллионов тенге.

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