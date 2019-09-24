Чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову подарили квартиру
Глава региона пожелал Бекзату Нурдаулетову успехов и передал ключи от двухкомнатной квартиры в Актау.
Фото : акимат Мангистауской области24 сентября 2019, 14:43
Глава Мангистауской области Серикбай Трумов принял чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова и его тренеров, завоевавших честь казахской нации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
На встрече аким области зачитал благодарственное письмо от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава региона пожелал Бекзату Нурдаулетову успехов и передал ключи от двухкомнатной квартиры в Актау.
Первому тренеру боксера вручили сертификат на три миллиона тенге, а его нынешнему наставнику Жакиеву - на пять миллионов тенге.
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