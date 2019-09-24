Двойной состав выставит Казахстан на домашний ЧМ по дзюдо среди кадетов

От Алматы в составе сборной Казахстана 5 дзюдоистов.

В Алматы стартует чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (младшая возрастная категория, возраст 15-17 лет, старше — юниор). О составе сборной Казахстана, целях и задачах рассказал генеральный секретарь Федерации дзюдо РК, серебряный призер Олимпиады-2008 Асхат Житкеев, передает Zakon.kz.

Казахстанская команда, как хозяйка чемпионата мира среди кадетов, согласно новым правилам Международной федерации дзюдо IJF, имеет право заявить на турнир по два спортсмена в каждой весовой категории. Поэтому от Казахстана в 8 женских и 8 мужских весовых категориях будет бороться 31 дзюдоист (15 девочек, 16 ребят)

По словам Асхата Житкеева, ранее такой возможности у страны-хозяйки не было, данная практика впервые применяется с 2019 года.

- В молодежном составе у нас есть перспективные ребята и девочки, выигрывавшие медали на чемпионатах Азии в своих возрастах, международные турниры. Все прошли серьезный отбор, ранее участвовали в турнирах, - сказал Асхат Житкеев.

Поскольку в соревновании будет больше казахстанцев, поболеть за них приедет больше родителей, друзей, родственников. По ожиданиям организаторов, трибуны Дворца спорта имени Балуана Шолака будут заполнены под завязку, тем более, что вход свободный.

- Домашние стены будут помогать, поддержка трибун очень важна. Перед сборной стоит задача – выиграть минимум 3 медали, по одной каждого достоинства. Но может быть, наши кадеты выиграют еще больше. Вся подготовка прошла по плану, на все сборы и соревнования спортсмены выезжали с тренерами, была серьезная поддержка. Тренеры осознают всю ответственность, они на протяжении многих месяцев готовят ребят, возили на соревнования, - отметил генсек Федерации.

На соревнованиях среди кадетов как таковых фаворитов нет, каждый из соперников может быть сюрпризом.

- В возрасте до 17-18 лет спортсмены еще психологически не загружены, их никто не напрягает, они борются в свое удовольствие. Но спортсмены из стран, лидирующих в мировом дзюдо, конечно будут оказывать более упорное сопротивление, все они прислали кадетские команды в Алматы. Это Япония, Россия, страны бывшего СССР, французы, итальянцы. Все здесь, будут бороться за награды, - сказал Житкеев.

При переходе спортсменов из одной возрастной категории в более старшую, безусловно, могут возникнуть трудности в плане адаптации. Асхат Житкеев отметил, что ко всем юным дзюдоистам, в том числе тем, кто выступит на домашнем кадетском ЧМ, у Федерации особое внимание.

- Из тех, кто будет бороться сейчас на чемпионате мира среди кадетов, процентов 60-70, я думаю, будут представлять в будущем страну в более взрослых командах. Если психологически работать, поэтапно переводить кадетов в молодежную команду, потом из молодежной во взрослую, то такие ребята не затеряются, - добавил Асхат Житкеев.

Состав сборной выглядит так (фото):

От Алматы в составе сборной Казахстана 5 дзюдоистов. Глава Управления спорта Алматы Рустем Байсеитов отметил, что город имеет все возможности для проведения крупных спортивных мероприятий, городские службы готовы, а особая часть в том, что это турнир среди кадетов, которым в будущем предстоит выступать на взрослом уровне.

Высокую оценку принимающей стороне дали в IJF.

- Всего участие в этом чемпионате мира принимают 450 дзюдоистов-кадетов из 61 страны В организационном плане у нас никаких проблем нет, претензий тоже нет. Зал, где пройдут соревнования, оформлен очень красиво, этот чемпионат мира среди кадетов станет большим праздником для всех зрителей и, что самое главное, для наших детей, - считает спортивный директор IJF Армен Багдасаров.

Для чемпионов и призеров предусмотрены не только медали, но и денежное поощрение. Чемпионат продлится до 29 сентября. Чемпионат проходит при поддержке Федерации дзюдо Казахстана, министерства культуры и спорта РК, Национального олимпийского комитета РК и акимата Алматы.

Альберт Ахметов

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