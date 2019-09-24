Молодой певец из Италии спел арию Тулебаева на победном для себя конкурсе

Завершился Х Международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой.

Стали известны лауреаты Х Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой, передает Zakon.kz.

В жюри юбилейного конкурса, прошедшего в Алматы накануне 90-летнего юбилея Народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой, помимо самой казахстанской примы вошли председатель Российского музыкального общества в Париже Петр Шереметьев, а также почетный гость конкурса – итальянский исполнитель Витторио Терранова. Терранова сообщил, что победителю Х Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой будет предоставлена уникальная возможность участия в европейском конкурсе классической музыки без прохождения отборочного тура.

По итогам прослушиваний жюри присудило гран-при и звание лауреата молодому исполнителю из Италии тенору Козимо Оресте. Он- выпускник Театральной в академии Ла Скала, занимавший первые места во многих престижных зарубежных конкурсах. В отборочном туре тенор исполнял романс знаменитого казахского композитора Мукана Тулебаева "Мен көрдім ұзын қайың құлағанын". Важно, что произведение композиторов Казахстана было обязательным для всех участников конкурса.

- Это мой первый приезд в Казахстан, как и участие в конкурсе вокального искусства. На подготовку у меня было всего 3 недели, и за это короткое время мне необходимо было выучить песню на казахском языке, чтобы исполнить ее здесь. У меня были сильные конкуренты, но за эту неделю мы стали одной командой. Благодарю жюри за доверие, - отметил Козимо Оресте.

К слову, Италия впервые принимала участие в данном конкурсе.

Первую премию разделили Гульдана Алдадосова из столицы Казахстана, Наталья Зимина из России и Ван Шикунь из Китая. Вторую премию присудили Мадине Оразбай из Алматы, Шахризаде Тыныштык из столицы РК и Камолиддину Мухамадиеву из Узбекистана. Третью премию получили алматинец Евгений Шагаров, Екатерина Власова из Украины и Бат-Эрдэнэ Сосорбарам из Монголии. Приз "Надежда" как самой молодой участнице конкурса достался Карине Нажмеддиновой из Шымкента. Также были присуждены дипломы в ряде других номинациях.

Председатель жюри Бибигуль Тулегенова тепло поблагодарила всех участников и партнеров конкурса.

На гала-концерте всем любителям высокого классического искусства представилась яркая возможность насладиться грандиозным праздником красивой оперной музыки, вживую увидеть и услышать победителей и лауреатов конкурса, насладиться ярким зрелищем и по достоинству оценить молодые таланты и их творчество.

Напомним, с 16 по 23 сентября 2019 года в Алматы в десятый раз проводился Международный конкурс вокалистов Народной артистки СССР, обладательницы прекрасного лирико-колоратурного сопрано Бибигуль Тулегеновой.

Данное песенное состязание из года в год помогает выявить молодых талантливых исполнителей, поднимет престиж казахского классического искусства, поспособствует популяризации произведений казахстанских композиторов: одним из обязательных условий конкурса стало исполнение лучших образцов казахской музыки. В этом году участие в конкурсе принимало 58 участников из 11 стран: Казахстана, Италии, России, Китая, Украины, Болгарии, Таджикистана, Азербайджана, Монголии и других.





Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!