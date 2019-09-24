Дарига Назарбаева встретилась с главами парламентов пяти стран

Председатель Сената обсудила развитие межгосударственных отношений с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турецкой Республики.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева провела встречи на полях IV Cовещания спикеров парламентов стран Евразии с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турецкой Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Совещание приурочено к 25-летию евразийской идеи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. В нем принимают участие парламентские делегации из порядка 65 стран Европы и Азии, представители 14 международных парламентских организаций.

Во время встречи Спикера Сената Дариги Назарбаевой с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым был обсужден широкий круг вопросов отношений между странами. По словам Д. Назарбаевой, их важным компонентом является диалог между парламентариями двух республик и плодотворная работа Межпарламентского Совета.

- Глубокая история, общность языка и культуры являются важнейшим фактором в развитии казахстанско-кыргызского сотрудничества. Считаю необходимым продолжать укреплять наши культурно-гуманитарные связи, - отметила Д. Назарбаева.

Во время встречи с Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, Дарига Назарбаева отметила важность сотрудничества между двумя странами. В. Андрейченко подчеркнул, что Казахстан очень многое делает для укрепления мира, согласия и сотрудничества не только на Евразийском пространстве, но и на мировой арене.

- Ваша страна пользуется международным авторитетом. Сегодня не случайно проходит такого рода мероприятие на высоком уровне. Это показатель многолетней стратегии и правильной дипломатической направленности, - сказал В. Андрейченко.

Вопросы двустороннего сотрудничества спикер Сената обсудила на встрече с Председателем Консультативного совета Султаната Оман Халидом Хилалом Нассером ал-Мауали. Представитель Омана выразил благодарность Дариге Назарбаевой за теплый прием и отметил мировой авторитет Казахстана в поддержании межрелигиозного согласия и межнациональной дружбы.

Перспективы углубления казахстанско-катарского сотрудничества спикер Сената обсудила на встрече с Председателем Консультативного Совета Катара Ахмадом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом. По мнению Д. Назарбаевой, Катар является одним из важнейших партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.

- Мы благодарны катарской стороне за неизменную поддержку наших международных инициатив, - сказала глава Сената.

Дарига Назарбаева и Спикер Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп отметили символичность встречи в год 10-летия установления стратегического партнерства между странами. Председатель Сената подчеркнула роль в развитии этого сотрудничества культурно-исторической общности братских народов. По словам Д.Назарбаевой, рост влияния Казахстана и Турции на процессы региональной и глобальной политики, их авторитет в мусульманском и тюркском мире создает, в том числе, и новые возможности для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

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