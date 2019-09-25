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МВД РК завело WhatsApp для сообщений о рекламе и закладчиках наркотиков

Казахстанцы могут на номер WhatsApp 8 777 785 66 51 направлять сведения, фото и видео об известных фактах наркоправонарушений.

Фото : МВД РК25 сентября 2019, 11:02

Теперь каждый житель может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Казахстанцы могут на номер WhatsApp 8 777 785 66 51 направлять сведения, фото и видео об известных фактах наркоправонарушений, распространении наркотиков, нанесении граффити о наркотических средствах и размещении закладок. Полученная информация будет поступать в дежурную часть Департамента по противодействию наркопреступности по которым будут приняты оперативные меры.

Например, можно выслать фото места нанесения граффити надписей (геолокацию), видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать легкие деньги и т.д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет сведения уполномоченных органов. Анонимность отправителя гарантируется.


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